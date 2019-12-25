"Зенит" сохранит Семака благодаря повышению зарплаты

Сообщается, что тренер клуба будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год.

Футбольный клуб "Зенит" собирается сохранить кандидатуру Семака любой ценой, сообщает sportsdaily.ru.

Переговоры с тренером приостановили из-за коронавируса. Однако те условия, которые успели обсудить, устраивают обе стороны. Так, зарплата Семака составит примерно 1,8 миллиона евро в год. Ранее он зарабатывал около 1,2 миллиона евро.

Ранее мы сообщали, что КХЛ изменила логотип на время карантина.

Фото: Семак Сергей Богданович / Вконтакте