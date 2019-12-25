"Зенит" сохранит Семака благодаря повышению зарплаты

Футбольный клуб "Зенит" собирается сохранить кандидатуру Семака любой ценой, сообщает sportsdaily.ru.
Переговоры с тренером приостановили из-за коронавируса. Однако те условия, которые успели обсудить, устраивают обе стороны. Так, зарплата Семака составит примерно 1,8 миллиона евро в год. Ранее он зарабатывал около 1,2 миллиона евро.
Ранее мы сообщали, что КХЛ изменила логотип на время карантина.
Фото: Семак Сергей Богданович / Вконтакте
Обсуждение ( 1 )
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