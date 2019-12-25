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"Зенит" сохранит Семака благодаря повышению зарплаты
Сегодня, 21:15
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arteliseev

"Зенит" сохранит Семака благодаря повышению зарплаты

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Сообщается, что тренер клуба будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год.

Футбольный клуб "Зенит" собирается сохранить кандидатуру Семака любой ценой, сообщает sportsdaily.ru.

Переговоры с тренером приостановили из-за коронавируса. Однако те условия, которые успели обсудить, устраивают обе стороны. Так, зарплата Семака составит примерно 1,8 миллиона евро в год. Ранее он зарабатывал около 1,2 миллиона евро.

Ранее мы сообщали, что КХЛ изменила логотип на время карантина.

Фото: Семак Сергей Богданович / Вконтакте

Теги: зенит, петербург, сергей семак, футбольный клуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Обсуждение ( 1 )

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Стрелец Данил
Сегодня 21:46

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