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КХЛ изменила логотип на время карантина
Сегодня, 20:48
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КХЛ изменила логотип на время карантина

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Руководство призывает болельщиков оставаться дома.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила новый логотип турнира.

Эмблему поместили в дом, добавив под ним хэштег "БудьДома. Так в КХЛ поддержали челлендж "Оставайтесь дома", призывая поддерживать правила карантина в связи с эпидемией коронавируса. Многие хоккейные клубы также обновили свои логотипы.

Напомним, 25 марта президент КХЛ Александр Морозов выступил с официальным заявлением об отмене сезона 2019/20.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Рубин" также обновил логотип.

Фото: khl.ru

Теги: карантин, континентальная хоккейная лига, коронавирус, логотип
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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