КХЛ изменила логотип на время карантина

Руководство призывает болельщиков оставаться дома.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила новый логотип турнира.

Эмблему поместили в дом, добавив под ним хэштег "БудьДома. Так в КХЛ поддержали челлендж "Оставайтесь дома", призывая поддерживать правила карантина в связи с эпидемией коронавируса. Многие хоккейные клубы также обновили свои логотипы.

Напомним, 25 марта президент КХЛ Александр Морозов выступил с официальным заявлением об отмене сезона 2019/20.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Рубин" также обновил логотип.

Фото: khl.ru