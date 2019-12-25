Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал досрочное завершение сезона

Он надеется, что нынешняя ситуация не повлияет на следующий сезон.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов выступил с официальным заявлением об отмене нынешнего сезона в связи с эпидемией коронавируса.

"Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки. Сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее", - приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

В заявлении руководства лиги отмечается, что решение о распределении мест по итогам чемпионата будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ. На нем также определят состав участников нового сезона и подготовку календаря соревнований. Информацию по чемпионату Молодежной хоккейной лиги опубликуют отдельно.

Напомним, в связи с паузой в КХЛ рассматривался вариант проведения нового формата плей-офф. Два клуба, "Йокерит" и "Барыс", отказались от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее мы писали о том, что сезон в КХЛ будет приостановлен до 10 апреля.

Фото: khl.ru