КХЛ приостановила плей-офф до 10 апреля

Президент КХЛ Алексей Морозов выступил с официальным заявлением.

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) опубликовали заявление о приостановке плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

Президент КХЛ Алексей Морозов обратился к болельщикам о необходимых мерах, которые приняло руководство турнира.

"Для лиги всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой Лигой ВТБ приняли решение приостанавить все наши хоккейные турниры сроком до 10 апреля. Обращаюсь к вам не только как президент, но и как бывший хоккеист. Мне знакома атмосфера, которую вы создаете на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. Прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям" - приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

В заявлении отмечается, что в случае уменьшения или снятия ограничительных мер после 10 апреля руководство КХЛ будет готово продолжить второй этап чемпионата и сообщит о формате и сроках проведения матчей.

Напомним, что "Йокерит" и "Барыс" отказались от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее мы писали о том, что КХЛ приостановит плей-офф на неделю.

Фото: Официальный сайт КХЛ