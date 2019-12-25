КХЛ приостановила плей-офф на неделю

Руководство обсудит новый формат с шестью клубами.

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появилось заявление о приостановке плей-офф Кубка Гагарина сроком на одну неделю.

Руководство лиги планирует согласовать с государственными органами новый формат проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов в связи с тем, что "Барыс" и "Йокерит" отказались от дальнейшего участия в плей-офф. Также в ближайшее время будет сообщена информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ - прим.).

"Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги" - сообщается в заявлении на сайте КХЛ.

Ранее мы писали о том, что бывший тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов предложил не вручать Кубок Гагарина в этом сезоне.

Фото: VK / @khl