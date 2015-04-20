Зинэтула Билялетдинов предложил не вручать Кубок Гагарина в этом сезоне

Тренер считает, что сейчас надо думать о людях, а не о хоккей.

Бывший главный тренер казанского "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о возможной отмене плей-офф Континентальной хоккейной лиги в связи с эпидемией коронавируса.

"Если чемпионат придется полностью завершить, в этом ничего плохого не будет. Не дай бог, если что-то произойдет. Медики не могут пока найти способ избавиться от этой болезни. Мне кажется, что лучше в такой ситуации отменить плей-офф. Как поступить с Кубком Гагарина? Надо ориентироваться по итогам регулярного сезона. Московский ЦСКА весь сезон работал, чтобы стать лидером чемпионата. При этом не обязательно вручать Кубок Гагарина. У нас есть обладатель Кубка Континента, этого достаточно. Сейчас надо думать о людях", - заявил Билялетдинов в интервью телерадиокомпании "ТНВ".

Напомним, "Ак Барс" должен встретиться с уфимским "Салаватом Юлаевым" в полуфинале Восточной конференции. Клуб из Казани является рекордсменом по количеству побед в финале Кубка Гагарина - три трофея.

Ранее стало известно, что "Барыс" отказался от участия в плей-офф КХЛ.

Фото: VK / @hcakbars