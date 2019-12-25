"Барыс" отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за эпидемии коронавируса

На территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение.

Хоккейный клуб "Барыс" выступил с заявлением на официальном сайте о решении отказаться от дальней борьбы в плей-офф Кубка Гагарина. Клуб из Казахстана должен был сыграть с "Сибирью" из Новосибирска в полуфинале Восточной конференции.

В заявление клуба указано, что поводом для такого решения стал указ президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Такаева о введении чрезвычайного положения на территории республики в период с 16 марта по 15 апреля 2020 года в связи с эпидемией коронавируса.

"На период действия чрезвычайного положения введены следующие меры и временные ограничения: - установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы республики и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел республики;

- запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий" - сообщается в заявлении "Барыса" на официальном сайте.

Болельщикам, которые приобрели билеты на матчи клуба в плей-офф Кубка Гагарина в кассах стадиона "Барыс-Арена" или на официальном сайте, вернуть денежные средства.

Ранее стало известно, что "Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ. Финский клуб должен был встретиться в полуфинале Западной конференции с петербургским СКА.

Фото: VK / @hcbarys