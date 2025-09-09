Мишустин заявил о готовности России к совместным проектам в сфере телекома

Премьер-министр рассказал в Казахстане о развитии телекоммуникационных технологий.

Россия открыта к диалогу и совместным проектам в области телекоммуникаций. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.Чиновник из федерального правительства находится в рабочей поездке по Казахстану. Официальный визит запланирован с 25 по 27 марта. Утром в пятницу председатель кабинета министров принял участие в пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Qazaqstan 2026". Эксперт обратил внимание коллег на развитие телекоммуникационных технологий в нашем государстве. Сейчас Россия наладила производство базовых станций четвертого и пятого поколений. К концу 2025 года властям удалось произвести четыре тысячи единиц такой продукции. Производится установка таких базовых станций в сетях ведущих телеком-операторов.

Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Дополнительно кабинетом министров формируется оптическая инфраструктура в России. Для реализации задач используется полностью отечественная платформа, которая обеспечивает передачу данных со скоростью до 800 гигабит в секунду. Дополнительно проводится разработка системы следующего поколения с общей емкостью на магистральных сетях до 64 терабит в секунду. Специалисты занимаются формированием низкоорбитальной группировки для широкополосного доступа к интернету.

