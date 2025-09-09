Россия пригласила страны ЕАЭС запускать проекты по беспилотным грузоперевозкам

Михаил Мишустин напомнил о готовности Москвы создавать единое регулирование для автономных систем на евразийском пространстве.

Москва приглашает партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), все дружественные государства на базе российской целостной экосистемы автономных технологий запускать совместные проекты по развитию беспилотных грузоперевозок. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник из федерального правительства находится в рабочей поездке по Казахстану. Официальный визит запланирован с 25 по 27 марта. Утром в пятницу председатель кабинета министров принял участие в пленарной сессии международного цифрового форума "Digital Qazaqstan 2026".

В России есть целостная экосистема автономных технологий. И мы приглашаем наших партнеров по союзу, все дружественные государства - на ее базе запускать совместные проекты по развитию беспилотных грузоперевозок на ключевых международных транспортных коридорах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Такие решения необходимы для повышения эффективности аграрного сектора, организации доставки в труднодоступные районы страны.

Мишустин рассказал о росте рынка российского промышленного ПО.

