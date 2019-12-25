Алексей Бородавкин рассказал, что нефть поступает в Германию.

Казахстан заинтересован в продлении транспортировки российской нефти в Европу через "Дружбу" по российской территории. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал посол Москвы в Астане Алексей Бородавкин. Эксперт пояснил, что блокировка киевским режимом южной ветки трубопровода создает для потребителей энергетических ресурсов дополнительные риски и не дает расширить экспорт продукции. Дополнительно украинские власти совершают удары по терминалам, размещенным в Ленинградской области и городе Новороссийске, через которые проходит казахстанское сырье. По данным СМИ, аналитики уверены, что наибольшие издержки от сокращения поставок нефти из Казахстана терпят именно европейские жители. А сложившуюся ситуацию усугубляет рост цен на энергоресурсы и кризис, спровоцированный боевыми действиями СШа и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке.

Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод "Дружба", но из-за того, как ведет себя киевский режим, это пока не представляется возможным. И когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться. Алексей Бородавкин, послл РФ в Казахстане

Напомним, что основным покупателем казахстанской нефти через северную ветку нефтепровода "Дружбы" является Германия. Известно, что власти ФРГ активно импортируют топливо для нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в городе Шведт. А "Роснефть" владеет там долей через дочернее предприятие. По результатам 2025-го экспорт нефти на указанный объект достиг 2,1 миллиона тонн, а в 2026-м ожидается рост до 2,5 миллионов тонн. Прошлой осенью национальная компания "Казмунайгаз" договорилась с предприятием Rosneft Deutschland GmbH продлить договор о поставках в европейскую страну до конца текущего года.

Азаров: фон дер Ляйен "уламывала" Зеленского запустить "Дружбу".

