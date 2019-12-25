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"Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ
Сегодня, 19:13
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arteliseev

"Йокерит" отказался от участия в плей-офф КХЛ

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Это связано с коронавирусом.

Хоккейный клуб "Йокерит" принял решение не продолжать участие в плей-офф КХЛ, сообщили на официальных страницах клуба.

Это связано с предписаниями Финляндии, вынесенными в связи с ситуацией коронавируса в мире. Так, первая игра должна была состояться 17 марта в Петербурге, однако клуб решил завершить сезон ради здоровья игроков и руководства команды. 

"Здоровье человека и общества превыше всего, и, конечно же, "Йокерит" сознает свою ответственность и будет действовать исходя из этого. Это тяжелое, но неизбежное решение", – прокомментировал председатель правления "Йокерита" Яри Курри.

Ранее мы писали, что главный пульмонолог страны рассказал об этапах заражения COVID-19.

Фото: "Вконтакте" / ХК "Йокерит".

Теги: йокерит, коронавирус, кхл, хоккей
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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