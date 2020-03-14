Главный пульмонолог страны рассказал об этапах заражения COVID-19

Болезнь протекает в четыре этапа.

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин, рассказал в интервью RT, что заражение новым вирусом проходит в четыре этапа.

Первый этап называется "вирусемия": обычная простуда, которая длится до семи дней. Затем идет этап формирования вирусно-бактериальной пневмонии с девятого по четырнадцатый день болезни. После этого наступает некардиогенный отек легкого, когда человек не может дышать сам. Лечение проходит через машину искусственной вентиляции легких. Если больной переживает эту фазу, то наступает следующий этап – иммуносупрессия. Ее вызывает поражение приобретенного и врожденного иммунитета.

"Фаза становится губительной, и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы", – прокомментировал врач.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом.