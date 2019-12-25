Казанский "Рубин" сменил логотип на время карантина

Символ города поместили в дом.

Пресс-служба казанского "Рубина" представила в социальных сетях новую версию логотипа команды.

В новой версии символ Казани, змей Зилант, изображен внутри дома. Так в "Рубине" поддержали челлендж "Оставайтесь дома", призывая поддерживать правила карантина в связи с эпидемией коронавируса и не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, "Рубин" в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) набрал 23 очка после 22 матчей. Команда занимает 14 место в таблице и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в дивизионе на следующий год.

Ранее мы писали о том, как соблюдает карантин тренер "Зенита" Анатолий Тимощук.

Фото: Twitter / fcrk