Налоговая нагрузка на бизнес в Петербурге может вырасти с января 2027 года

Власти Петербурга готовят изменения налоговых ставок для малого бизнеса.

В Петербурге планируют изменить условия применения упрощенной системы налогообложения с 1 января 2027 года. Большинство компаний и индивидуальных предпринимателей могут лишиться права платить налог по льготной ставке 7 %. Вместо нее предполагается установить ставку 15 %.

Как сообщает "Фонтанка", 9 ноября поправки в городской закон о налогах и сборах рассмотрят на совместном заседании бюджетно-финансового комитета и комиссии Законодательного собрания по промышленности, экономике и предпринимательству.

Изменения затронут предпринимателей, которые используют систему "доходы минус расходы". Сейчас ставка 7 % действует при соблюдении нескольких условий: наличии профильного кода ОКВЭД, отсутствии задолженности и определенном уровне средней заработной платы сотрудников. Эту возможность намерены отменить.

По информации источника издания, льготные ставки могут сохранить для аккредитованных IT-компаний и малых технологических предприятий. Для них предлагается установить налог в размере 1 % при расчете с доходов и 5 % по системе "доходы минус расходы".

Упрощенную систему налогообложения в Петербурге используют около 280 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Пониженную ставку 7 % применяют чуть более 100 тыс. из них.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV