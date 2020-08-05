Красный Крест создал временные пристанища для тысячи семей Бейрута.

Для пострадавших от взрыва в Бейруте построили временные убежища. Об этом сообщили представители ливанского отделения международной организации Красный Крест. Соответствующая информация опубликована на странице в Facebook.

Специалисты отметили, что места временного размещения местного населения позволят одновременно приютить до тысячи семей.

Мы построили несколько временных убежищ. Готовы принять 1 000 семей на 72 часа. Предоставим им продукты питания, комплекты гигиенических средств, а также предметы первой необходимости сообщение Красного Креста в Ливане

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/Naga Wyspa