Более 60 человек находятся в критическом состоянии после взрыва в Бейруте

Красный Крест рассказал о том, куда доставляются раненые и погибшие после взрыва в Бейруте.

Более 60 человек находятся в критическом состоянии после взрыва в порту Бейрута. Об этом местным журналистам с телеканала Al Arabiya рассказали представители ливанского отделения международной организации Красный Крест.

У нас насчитывается более 60 критических случаев при взрыве сообщение Красного Креста в Ливане

Телеканал Al Mayadeen рассказал о том, что почти 300 раненных при взрыве в настоящее время госпитализированы в Медицинский центр при Американском университете города. Туда же специалисты доставляют тела жертв. Большая часть из погибших еще не прошла экспертизу ДНК.

Ранее ливанские СМИ заявили о том, что из строя полностью выведены четыре госпиталя. Они находились в зоне поражения.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство.

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте. МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте. Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами.

Видео: Youtube/Naga Wyspa