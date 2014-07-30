Что произошло в Петербурге 3 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 3 августа.

Что произошло в Петербурге во вторник, 3 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Ночной ливень затопил несколько улиц в Приморском районе.

По словам местных жителей, в некоторых местах вода была людям по колено, а машины уходили под воду на проезжей части почти по крышу ("Водоканал" пообещал пострадавшим водителям компенсировать расходы на затопленный транспорт). Больше всего не повезло жителям и автомобилистам с улиц Парашютная, Байконурская, Серебристого бульвара, проспекта Испытателей, аллей Поликарпова и Котельникова. Также сильно не повезло жильцам ЖК "Английская миля": подвал здания затопило так, что пришлось вызывать спасателей.

За сутки на город обрушилось более половины среднемесячной нормы осадков, рекорд поставил Петродворцовый район, получивший 88 мм осадков вместо 80 мм по норме. Городские ливневки начали справляться с потопом только ближе к утру: система приняла 9 млн 420 тыс. кубометров воды, что в пять раз выше нормы.

Кроме того, из-за ночной непогоды ветер повалил 94 дерева, одно из которых оборвало провода и помяло припаркованные машины на 11-й линии В.О.

Пьяный мужчина разбил головой стекло в подъезде в Кудрово.

Инцидент произошел вечером 2 августа в парадной дома №11 по Пражской улице. По словам жильцов дома, подобным образом этот мужчина хулиганит постоянно. Петербуржец неоднократно бывал в полиции, но продолжал свои выходки.

В Красногвардейском районе откроют квартиру-убежище для женщин, пострадавших от домашнего насилия.

В "спасительном" пункте женщинам окажут необходимую помощь. По словам главы района Евгения Разумишкина, квартиру оборудуют до конца года, еще три появятся на территории района до 2024 года. Спрос на подобные места наблюдается в период пандемии.

Ночью на Дачном проспекте горела трехкомнатная квартира.

Пожар вспыхнул около двух часов ночи, огонь потушили силами 17 спасателей спустя чуть меньше часа. По словам очевидцев, в пожаре пострадали девушка и мужчина, девушку пытался вытащить из полыхающего окна сосед этажом выше.

Еще один пожар в те же часы охватил магазин на первом этаже жилого дома на проспекте Большевиков. В огне никто не пострадал, пожар довольно быстро ликвидировали.

А уже утром в Горелово вспыхнул автомобильный пожар: местные жители пытались самостоятельно потушить "Киа" до приезда спасателей. Пламя немного повредило и соседнюю машину, в пожаре никто не пострадал.

На Морской набережной начали строить площадку для выгула собак.

Площадка напротив дома №31, территория в 2500 квадратных метров уже огорожена забором. Начальная цена проекта составила более 8 миллионов рублей, открыть площадку планируется в конце года. На территории установят различные барьеры, туннели, кинологические кольца и балансиры, а также скамейки и урны. Вдоль гаражей, примыкающих к площадке, высадят деревья и кустарники.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП; ВКонтакте / Жизнь в Кудрово

Фото: Вконтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург