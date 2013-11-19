Видео: в жилом доме на Большевиков тушили магазин

Пламя охватило 5 кв. метров.

В ночь с 2 на 3 августа на проспекте Большевиков загорелся магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №25. Это жилой дом, но на первом этаже располагаются коммерческие помещения. Из 30 "квадратов" площади огонь охватил 5 кв. метров. Пожар локализовали за 15 минут с момента поступления вызова. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Для ликвидации огня привлекли 12 человек личного состава МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что драка у гостиницы на Большевиков помогла выявить 166 нарушителей.

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