Драка у гостиницы на Большевиков помогла выявить 166 нарушителей

Часть из них нарушила миграционное законодательство.

После драки у гостиницы на проспекте Большевиков полицейские решили проверить, соблюдают ли постояльцы "Белых ночей" законодательство. В результате проверки 166 человек привлекли к ответственности за различные правонарушения. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

33 человека по ходатайству полиции арестовали на срок до двух недель.

Напомним, драка произошла 28 июля между гражданами России и иностранцами. Два человека попали в больницу. Еще шесть проведут под арестом от 10 до 13 суток. Судьба двоих решается, они находится под стражей.

Фото: ВКонтакте / Гостиница "Белые ночи"