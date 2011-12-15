Драка у гостиницы на Большевиков помогла выявить 166 нарушителей

После драки у гостиницы на проспекте Большевиков полицейские решили проверить, соблюдают ли постояльцы "Белых ночей" законодательство. В результате проверки 166 человек привлекли к ответственности за различные правонарушения. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
33 человека по ходатайству полиции арестовали на срок до двух недель.
Напомним, драка произошла 28 июля между гражданами России и иностранцами. Два человека попали в больницу. Еще шесть проведут под арестом от 10 до 13 суток. Судьба двоих решается, они находится под стражей.
Фото: ВКонтакте / Гостиница "Белые ночи"
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