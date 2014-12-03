Суд заключил под стражу участников массовой драки на Большевиков

Конфликт произошел между постояльцами гостиницы.

Невский районный суд рассмотрел дела, которые были возбуждены в отношении участников массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков. Шесть человек получили административный арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 30-го июля.

Мужчин осудили за неповиновение полиции, а именно — отказе предоставлять документы и проследовать в патрульную машину. Пятерым назначили 10 суток ареста, а одному — 13 суток.

Дела еще двух человек рассматривали по статье "Хулиганство". Они нарушили общественный порядок, совершив хулиганство с применением насилия. До 27 сентября 2021-го года они останутся под стражей.

Напомним, драка произошла на проспекте Большевиков, 54 28-го июля. Всего было 10 участников, двое из них оказались в больнице. Ситуацию обсудят на Совете по межнациональным отношениям, так как конфликт произошел между россиянами и иностранцами. Помимо тех, кто участвовал в драке, в отделение полиции отвезли нарушителей миграционного законодательства, которых обнаружили в гостинице.

Фото: Piter.TV