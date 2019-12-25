В Невском районе россияне подрались с иностранцами

Драка произошла у гостиницы. В ходе проверки, там обнаружили иностранцев с нарушением миграционного законодательства.

Полицейские доставили в отделение 8 человек после массовой драки возле гостиницы "Белые ночи" на проспекте Большевиков 28-го июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Конфликт произошел между постояльцами гостиницы из-за споров бытового характера. Всего в драке участвовали 10 человек, 4 из них являются гражданами стран ближнего зарубежья. Двоим россиянам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

Помимо участников драки были задержаны и другие постояльцы гостиницы за нарушение миграционного законодательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино две женщины подрались на детской площадке.

Фото: ВКонтакте / Гостиница "Белые ночи"