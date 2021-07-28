В Мурино две женщины подрались на детской площадке

Женщине порвали платье и вырвали ноготь из-за того, что она со своими детьми гуляет на чужой территории дома.

Конфликт за место на детской площадке произошел во дворе жилого комплекса "Эланд" в Мурино. Молодая мать с коляской пришла на детскую площадку в соседнем доме, где живут ее знакомые, но в итоге ушла в порванной одежде и с вырванным ногтем. Об этом пострадавшая Инна Шахматова рассказала на своей личной странице "ВКонтакте".

Со слов пострадавшей, она вместе с детьми была на детской площадке, коляска младшего ребенка колесами стояла на траве у качели, но для прохода или проезда не мешала. Местная жительница в грубой форме поинтересовалась, где живет мать с детьми, после чего попыталась вывезти коляску со двора.

Между женщинами произошла потасовка, в ходе которой дебоширка порвала платье жительнице соседнего дома и вырвала ей ноготь на мизинце.

Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор и они за него платят. Мне там не место. Инна Шахматова, пострадавшая

Разбираться в ситуации пришел управляющий домом, который заявил местным жительницам, что площадка – это общественное пространство, она для всех детей.

Пострадавшая после инцидента поехала в больницу в Токсово, зафиксировала ссадины, царапины и синяки. Как рассказала Инна Шахматова Piter.TV, у нее в полиции приняли заявление о побоях. Местная жительца также в свою очередь написала заявление на нее. Что касается извинений, то молодая мама их не дождалась.

Эта женщина уже за неделю подходила ещё к мамам на площадке. Какие тут извинения. Инна Шахматова, пострадавшая

Женщине, прогнавшей детей-инвалидов с площадки в ЖК "Балтийская Жемчужина", грозит уголовное дело.

Фото и видео: ВКонтакте / Инна Шахматова