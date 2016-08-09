Женщине, прогнавшей детей-инвалидов с площадки, грозит уголовное дело

Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Прокуратура Петербурга заинтересовалась скандалом с детьми-инвалидами, который произошел на одной из игровых площадок в жилом комплексе "Балтийская жемчужина". Об этом сообщает издание "Интерфакс" 27 июля.

Ранее петербургское отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) обратилось в прокуратуру Красносельского района с жалобой на агрессивную женщину. Прокуроры уже начали проверку (ст. 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) по факту инцидента.

Видео заинтересовало не только пользователей в социальных сетях, но и Следственный комитет, Минздрав и уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анну Митянину.

Видео: ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина