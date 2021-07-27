Минздрав прокомментировал попытку петербурженки выгнать детей с особенностями с детской площадки

Женщина утверждала, что детям не место на общей площадке.

Конфликт на детской площадке в Красносельском районе, когда женщина выгоняла оттуда детей с особенностями, дошла до Минздрава РФ. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя ведомства Олег Салагай.

Но мне кажется очень важным в этой истории не столько сама женщина (сложно не давать ей негативной оценки), сколько её слова о том, что дети испугались других детей. написал Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Заместитель главы Минздрава отметил, что с этой серьезной проблемой нужно работать. Чтобы ее решить, нужно рассказывать детям о том, что у других бывают трудности. Самим взрослым при этом нужно не быть инфантильнее самих детей.

Напомним, женщине не понравилось, что с ее ребенком на одной площадке играют дети с особенностями развития. Она пыталась доказать, что они должны играть на своей территории. Прокуратура проводит доследственную проверку.

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