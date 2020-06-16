Петербурженка выгнала детей с особенностями развития с игровой площадки

Инцидент произошёл в ЖК "Балтийская жемчужина".

В Петербурге жительница жилого комплекса "Балтийская жемчужина" выгнала детей с особенностями развития с игровой площадки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Конфликт произошел между двумя женщинами, одна из них попросила увести с площадки детей-инвалидов. Они, по её мнению, пугают других детей.

Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы ещё выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. жительница комплекса

Позже блондинка позвонила некой Маше из управляющей компании и попросила её увести детей с особенностями развития в третий корпус, где расположен Центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра.

По данным Telegram-канала "Осторожно, новости" в момент конфликта на той самой детской площадке находились воспитанники центра. Известно, что сотрудники организации написали заявление в полицию об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона "О социальной защите инвалидов".

Ранее мы писали, что в Петербурге организаторшу поездки детей-инвалидов в неработающий лагерь отправили под домашний арест.

Видео: ВКонтакте / БЖonline | Балтийская Жемчужина