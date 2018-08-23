В Петербурге организаторшу поездки детей-инвалидов в неработающий лагерь отправили под домашний арест

По решению суда, женщина будет находиться под домашним арестом до 21 сентября этого года.

В субботу, 24 июля, стало известно, что в Петербурге задержали организатора поездки детей с инвалидностью в неработающий лагерь. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Директор ООО "Экспертная компания" взялась этим летом организовывать отдых для детей с ограниченными возможностями в пансионатах на побережья Черного и Азовского морей. Для этого администрация Красносельского района выделила из городского бюджета 32 млн рублей. Однако предпринимательница решила не выполнять госконтракт и присвоить себе эту сумму, а детей отправить в пансионат "Россия", который уже несколько лет закрыт.

Накануне мошенницу задержали в результате совместной с МВД операции. Вину она не признала. По решению суда, женщина будет находиться под домашним арестом до 21 сентября этого года.

Днем ранее мы сообщали, что женщина была задержана. Дети приехали в пансионат и были шокированы условиями проживания. В помещениях была разруха, а на стенах – плесень.

Ранее Piter.tv писал, что из банковской ячейки на Черниговской пропали доллары и евро на 13 млн рублей.

Фото: Piter.tv