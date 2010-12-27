В Петербурге мошенницы украли у Комитета по культуре почти 12 миллионов рублей

Злоумышленницы наживались на проведении городских праздников.

Красногвардейский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении трёх жительниц Петербурга, обвиняемых в хищении бюджетных средств из Комитета по культуре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как стало известно, в период с ноября 2012 года по февраль 2014 года соучредитель благотворительного фонда "Милосердие белых ночей" Н.Колесник, директор благотворительного фонда Я. Вдовиченко и генеральный директор ООО "Театральный дом" С. Вдовиченко крали деньги из субсидий, выделенных им на проведение городских праздников. Размер похищенного составляет почти 12 млн рублей.

По предварительным данным, руководила "культурным" ОПГ Колесник, которая оформляла заявки на участие в конкурсе. Затем сестры Вдовиченко заключали договоры с Комитетом по культуре о предоставлении субсидий. Как стало известно, суммы затрат на проведение мероприятий сильно завышали.

Дата суда еще не назначена.

Ранее на Piter.TV: Менеджер "Спецстроя" сел за многомиллионные взятки

Фото: pixabay.com