Менеджер "Спецстроя" сел за многомиллионные взятки

Мужчину приговорили к 4 годам колонии и штрафу в размере 17,8 млн рублей.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор Сергею Базарнову, обвиняемого в получении взяток и коммерческом подкупе. Бывшего топ-менеджера "Спецстроя" приговорили к 4 годам колонии и штрафу в размере 17,8 млн рублей. Об это сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Дело против Базарнова было открыто два года назад, когда он и его подельники были задержаны по подозрению в получении откатов. Позднее следствие выясняло, что в период с 1 марта 2014 года по 21 марта 2016 года члены ОПГ получили от разных компаний коммерческий подкуп на сумму более 78 млн рублей.

Базарнов свою вину признал, и подсудимого сразу взяли под стражу.

Ранее на Piter.TV: Банк "Санкт-Петербург" намерен отсудить у братьев Зингаревичей 221 млн рублей Банк "Санкт-Петербург" намерен отсудить у братьев Зингаревичей 221 млн рублей.

Фото: pixabay.com