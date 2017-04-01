Банк "Санкт-Петербург" намерен отсудить у братьев Зингаревичей 221 млн рублей

ООО "Плаза Лотус Груп" не отрицают, что задолжнсть есть и планируют урегулировать вопрос в досудебном порядке.

ООО "Плаза Лотус Груп" Михаила и Бориса Зингаревичей и ее дочерняя компания АО "Оранж-Девелопмент" выступят ответчиками в суде. Истцом в деле выступает Банк "Санкт-Петербург", потребовавший с инвесторов долг в размере 221,6 млн рублей. Кредитная организация обратилась Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 16 августа.

Как стало известно, сумма была выделена банком ЗАО "Оранж-Девелопмент", которое использовало средства для реализации своих проектов в период с 2009 по 2016 год. В их число входило перестройка Конюшенного ведомства под отель. Смольный специально выделил компании историческое здание в центре города, однако позже отозвал решение. Вложения в проект инвестор оценивал в 1,2 млрд рублей.

ООО "Плаза Лотус Груп" не отрицают, что задолжнсть есть и планируют урегулировать вопрос в досудебном порядке. Предварительное слушание по дело назначено на 9 октября.

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