Совфед разрешил подавать судебные иски в электронном виде

Передать документы можно будет через портал Госуслуг.

Совет Федерации России разрешил подавать судебные иски, жалобы и иные документы в электронном виде. Постановление одобрено на пленарном заседании в верхней палате парламента 24 декабря. Правки будут внесены в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский кодекс и КоАП РФ.

Сенаторы уточнили, что в судебную инстанцию могут быть поданы документы в электронном виде благодаря использованию возможностей единого портала Государственных услуг, а также информационной системы, которая определена Верховным Судом РФ или системой онлайн-документооборота.

Авторы законопроекта считают, что реализация данного права позволит правительству повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту. Это нововведение совершенствует существующие нормы в сфере процессуального законодательства и регламентирует порядок применения электронных документов.

Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

