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Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД

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Документ поступит на подпись Владимиру Путину.

Совет Федерации России одобрил закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД. Такое постановление представители верхней палаты правительства приняли на пленарном заседании 24 декабря. Также они одобрили введение штрафов в размере до 500 тысяч рублей. Данный документ дополнит собой Уголовный кодекс. В нем появится новая статья под номером 264.2. Речь будет идти о превышении скорости на более чем 60 километров в час (агрессивное вождение), а также выезд на полосу встречного трафика или трамвайные пути, если водитель ранее уже привлекался наказанию по аналогичным дорожным нарушениям.

Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации


 

Теги: агрессивное вождение, лишение свободы, пдд, совет федерации, ужесточение наказания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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