Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД

Документ поступит на подпись Владимиру Путину.

Совет Федерации России одобрил закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД. Такое постановление представители верхней палаты правительства приняли на пленарном заседании 24 декабря. Также они одобрили введение штрафов в размере до 500 тысяч рублей. Данный документ дополнит собой Уголовный кодекс. В нем появится новая статья под номером 264.2. Речь будет идти о превышении скорости на более чем 60 километров в час (агрессивное вождение), а также выезд на полосу встречного трафика или трамвайные пути, если водитель ранее уже привлекался наказанию по аналогичным дорожным нарушениям.

Госдума приняла закон о введении уголовного наказания за агрессивное вождение.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации



