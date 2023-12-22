Более 60% петербуржцев поддерживают идею повышения МРОТ до 30 тысяч рублей

Ещё 26% заявили, что МРОТ следует увеличить еще больше.

Более 60% петербуржцев поддерживают инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей. Каждый четвертый считает, что федеральный МРОТ должен быть ещё выше, рассказали специалисты сервиса SuperJob.

Так 67% петербуржцев поддержали инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей, ещё 26% заявили, что МРОТ следует увеличить еще больше (до 45-50 тысяч рублей). Только 4% опрошенных высказались за то, чтобы оставить минимальную зарплату на текущем уровне, обосновав это тем, что нужно понижать цену потребительской корзины.

За увеличение федерального МРОТ выше суммы, предлагаемой парламентариями, чаще всего высказывались горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (32%).

Ранее Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

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