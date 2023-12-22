В Буграх мигрант напал на женщину с ребёнком ради носка

Ребёнок сильно испугался из-за происходящего. Пострадавшая уже написала заявление в полиции.

Неизвестный молодой человек в ярком спортивном костюме 4 мая напал на маму с ребёнком и потребовал у неё снять носок. Об этом странном инциденте 7 мая рассказали жители Бугров в Telegram-канале "Подслушано в Мурино || Девяткино".

По словам местных жителей, инцидент произошел 4 мая в Буграх у дома на Воронцовском бульваре. Мама гуляла у домов со своим трехлетним ребёнком. Мужчина, который сначала долго сидел на скамейке и наблюдал за женщиной, в какой-то момент подошёл к ней, завалил на асфальт и потребовал отдать носок. Женщина сняла кроссовок, отдала ему носок, и он ушёл.

Ребёнок сильно испугался из-за происходящего. Пострадавшая уже написала заявление в полиции.

Ранее петербуржец напал на подростка в автобусе после замечания о расставленных ногах.

Фото и видео: Telegram/ Подслушано в Мурино || Девяткино