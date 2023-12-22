В Свердловской области на пожаре спасли человека

Также сообщается об одном погибшем.

В Свердловской области огнеборцы на пожаре спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел днем 7 мая в Екатеринбурге. Поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире. Площадь огня составила 60 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из здания. Одного человека из горящей квартиры удалось спасти. Также сообщается об одном погибшем. В тушении огня участвоваали 37 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Смоленске потушили крупный пожар на заводе.

Видео: МЧС России