В Свердловской области на пожаре спасли человека

В Свердловской области огнеборцы на пожаре спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел днем 7 мая в Екатеринбурге. Поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире. Площадь огня составила 60 квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из здания. Одного человека из горящей квартиры удалось спасти. Также сообщается об одном погибшем. В тушении огня участвоваали 37 специалистов и 15 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что в Смоленске потушили крупный пожар на заводе.
Видео: МЧС России
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