Информации о пострадавших не поступало.

В Смоленске потушили крупный пожар на заводе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 6 мая. Поступило сообщение о возгорании в цехе по производству кирпича на территории завода. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, в результате чего произошло обрушение кровли.

Площадь возгорания составила 2 000 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 67 специалистов и 23 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Рязанской области локализовали крупный пожар.

Видео: МЧС России