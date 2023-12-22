Индекс качества городской среды в Петербурге увеличился на 11% за пять лет

Теперь все градостроительные документы разрабатываются комплексно, обязательно учитывая зонирование территорий.

Индекс качества городской среды в Петербурге за последние пять лет увеличился на 11%, сообщили в городской администрации.

Губернатор и члены правительства обсудили результаты выполнения программы "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга" и планы на будущее. Градоначальник подчеркнул, что программа охватывает различные аспекты развития города. Он отметил, что теперь все градостроительные документы разрабатываются комплексно, обязательно учитывая зонирование территорий.

Кроме того, в городе создан благоприятный инвестиционный климат, и местные предприятия активно вкладываются в своё развитие, что подтверждается рекордным объемом инвестиций в прошлом году – свыше 1,2 трлн рублей. Согласно рейтингу городов – лидеров по индексу качества городской среды в 2023 году, Петербург занял второе место.

Ранее мы сообщили о том, что в Центральном районе благоустроят два сквера.

Фото: Piter.TV