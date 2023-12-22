Петербург вошёл в топ городов-лидеров по индексу качества городской среды

По сравнению с прошлым годом, индекс Северной столицы вырос на 11%, достигнув отметки в 270 баллов.

Петербург занял второе место в списке городов-лидеров по индексу качества городской среды. Рейтинг был опубликован Министерством строительства и ЖКХ, сообщает пресс-служба Смольного.

По сравнению с прошлым годом, индекс Северной столицы вырос на 11%, достигнув отметки в 270 баллов. Лидером рейтинга стала Москва с 304 баллами, а замкнул тройку Нижний Новгород со 237 баллами.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно с учётом уровня благоустройства, безопасности, качества транспорта, доступности социальных объектов и других 36 индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в городе.

Ранее мы сообщили о том, что cоциально ориентированные НКО Петербурга получат субсидии на реализацию издательских проектов.

Фото: Piter.TV