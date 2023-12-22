Социально ориентированные НКО Петербурга получат субсидии на реализацию издательских проектов

На финансирование выплат в 2024 году выделили 10,6 млн рублей.

Губернатор Петербурга 27 марта подписал постановление городского правительства "О Порядке предоставления в 2024 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат на реализацию издательских проектов". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Субсидии некоммерческим организациям (НКО) предоставят на реализацию социально значимых издательских проектов, которые направлены "на патриотическое воспитание молодежи, популяризацию исторических фактов о знаменательных событиях в истории страны и привлечение внимания к социально-экономическому, политическому и культурному развитию страны и города". На финансирование выплат в 2024 году выделили 10,6 млн рублей.

На основании Федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" социально ориентированные НКО рассылают обязательные экземпляры изданий, на реализацию которых им предоставлялась субсидия, для формирования ресурсной базы комплектования полного национального библиотечно-информационного фонда документов РФ и развития системы государственной библиографии. Они также предоставят обязательные экземпляры изданий в Центральную городскую публичную библиотеку имени В. В. Маяковского. Пресс-служба Смольного

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