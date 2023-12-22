  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские общественные объединения получат 11 млн рублей
Сегодня, 15:49
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские общественные объединения получат 11 млн рублей

0 0

На один проект потратят не более миллиона рублей.

В Петербурге на субсидии общественным объединениям выделили 11 млн рублей. Соответствующее постановление городского правительства подписал накануне губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного 24 февраля. 

Согласно документу, общественные объединения получат выплаты "для финансового обеспечения затрат по основным направлениям". В частности, речь идет о развитии добровольческих инициатив, которые направлены на решение социальных проблем петербуржцев, об охране памятников истории, культуры и другом.

Субсидии предоставят по результатам конкурса. На один проект потратят не более миллиона рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный вводит новые меры поддержки для детей, потерявших родителей.

Фото: Piter.TV

Теги: общественные объединения, субсидии
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии