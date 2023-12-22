Петербургские общественные объединения получат 11 млн рублей

На один проект потратят не более миллиона рублей.

В Петербурге на субсидии общественным объединениям выделили 11 млн рублей. Соответствующее постановление городского правительства подписал накануне губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного 24 февраля.

Согласно документу, общественные объединения получат выплаты "для финансового обеспечения затрат по основным направлениям". В частности, речь идет о развитии добровольческих инициатив, которые направлены на решение социальных проблем петербуржцев, об охране памятников истории, культуры и другом.

Субсидии предоставят по результатам конкурса. На один проект потратят не более миллиона рублей.

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Фото: Piter.TV