Смольный вводит новые меры поддержки для детей, потерявших родителей

Соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" подписал накануне губернатор Александр Беглов.

В Петербурге ввели новые меры социальной поддержки для детей, потерявших родителей. Соответствующий закон "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" подписал накануне губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Этот документ регламентирует предоставление мер социальной поддержки в сфере образования и имущественных прав сиротам и тем детям, которые остались без попечения родителей.

Кроме того, вводятся новые меры поддержки для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями здоровья. Теперь они могут пройти обучение по программам переподготовки рабочих и служащих за счет средств бюджета Петербурга, получая ежемесячное пособие.

Ранее мы рассказывали о том, что на улучшение жилищных условий петербуржцы в 2024 году потратили более миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)