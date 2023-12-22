На улучшение жилищных условий петербуржцы в 2024 году потратили более миллиарда рублей

В реализации социальной выплаты очередникам помогает Горжилобмен.

С начала 2024 года 273 семьи Петербурга приобрели жилье с помощью социальных выплат. Из городского и федерального бюджетов использовано 1,1 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 15 февраля.

Продолжаем оказывать содействие петербуржцам в улучшении жилищных условий. Социальные выплаты повышают доступность жилья и напрямую способствуют реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Александр Беглов, губернатор Петербурга

В реализации социальной выплаты очередникам помогает Горжилобмен. Учреждение подбирает проходящее жилье и предоставляет услуги по подготовке, проведению и согласованию сделки.

Выплату получится использовать для покупки жилья в Петербурге или Ленобласти. Это могут быть готовая квартира или жилой дом, квартира в строящемся доме, сделанная на 70%, и комната в "коммуналке".

Семьи, которые улучшили свои жилищные условия в этом году, получили свидетельства в середине или конце 2023-го. Их выдача в 2024 году уже стартовала. Всего в этом году на социальные выплаты выделят около 17 млрд рублей, что поможет 4,7 тыс. семей.

В 2023 году темпы реализации городской программы помощи петербуржцам, нуждающимся в жилье, были тоже высокими. Новые квартиры или дома на сумму 20,4 млрд рублей купили 5,5 тыс. семей.

Ранее на Piter.TV: из федерального бюджета выделят несколько сотен миллионов рублей на социальные проекты Петербурга.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)