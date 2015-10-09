В ГД предложили закрепить право земских учителей на служебное жилье

Альтернативным вариантом для государства станет компенсация аренды жилплощади.

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо российскому министру по просвещению Сергею Кравцову с предложением на законодательном уровне закрепить право участников программы "Земский учитель" на получение служебного жилья. Альтернативой может стать компенсационная выплата для оплаты аренды жилой площади. Текст соответствующего документа прес-сслужба политика распространила по СМИ.

Предлагается правило предоставления учителям - участникам программы "Земский учитель" служебного жилья на весь период их участия в программе с правом приватизации данного жилья в случае продолжения работы в образовательном учреждении непрерывно на протяжении определенного срока, например, 10 лет. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указала, что сейчас проблемный вопрос не урегулирован на федеральном уровне. В результате в отдельных регионах страны отсутствуют механизмы обеспечения жильем участников программы "Земский учитель", а местные педагоги вынуждены использовать единовременную выплату для покрытия аренды жилья. Особенно сложная ситуация складывается у тех педагогов, которые также являются многодетными родителями. Отсутствие жилья практически нивелирует их участие в госпрограмме, по мнению Яны Лантратовой. По словам законодателя, в условиях роста стоимости жилья и строительных материалов выплата в размере одного миллиона рублей учителям становится недостаточной для приобретения или строительства собственного дома.

