Из федерального бюджета выделят несколько сотен миллионов рублей на социальные проекты Петербурга

К концу года выплатами смогут воспользоваться 800 человек.

Петербург в 2024 году получит субсидии из федерального бюджета на социальные проекты. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 31 января.

Речь идет о выплатах на софинансирование расходов, которые "возникают при реализации регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".

Общий объем бюджетных субсидий составляет 221,5 млн рублей. Из федеральной казны выделят 108,5 млн рублей, а из городской – 113 млн рублей. К концу года выплатами смогут воспользоваться 800 человек.

Кроме того, из бюджета страны в 2024-2026 гг. бюджету Петербурга выделят субсидии на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на основании социального контракта. На конец 2024 году выплаты окажутся у тысячи человек.

Планируется в 2024-2026 гг. и прибавка к пенсии: на эти цели выделят в этом году 5 млрд рублей, в 2025-м – почти 7,5 млрд рублей и в 2026-м – около 10 млрд рублей. К концу 2024 года субсидиями воспользуются порядка 120 тыс. петербуржцев.

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