Центр детской травматологии имени Турнера представил арт-проект "Санкт-Петербург – город надежд"

Уже с первых шагов существования заведение уделяло особое внимание не только медицинскому лечению, но и социальной адаптации маленьких пациентов, воспитанию в них самостоятельности и готовности интегрироваться в общество.

Проект "Санкт-Петербург – город надежд", созданный Центром детской травматологии имени Турнера, городским парламентом и "Петербургским дневником", посвящен истории становления и развития Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, основанного еще в 1890 году на Лахтинской улице как приют для детей-инвалидов.

Уже с первых шагов существования заведение уделяло особое внимание не только медицинскому лечению, но и социальной адаптации маленьких пациентов, воспитанию в них самостоятельности и готовности интегрироваться в общество. Сегодня одним из важнейших направлений деятельности центра является психолого-социальная поддержка детей, использующая современные методики, такие как арт-, сказко- и куклотерапия.

Интересный исторический эпизод связан с дружбой актера Евгения Деммени и профессора Генриха Турнера, подписавших в 1934 году соглашение о совместном применении театральных практик в терапии детских заболеваний. Эта инициатива помогла многим пациентам обрести силы и веру в выздоровление, вдохновляя их художественно выразить свои эмоции и переживания.

К празднованию 135-летия центра детский художественный проект объединил ребят из разных уголков России, проходящих лечение в стационарах. Под руководством опытных педагогов ребята рисовали достопримечательности Северной столицы, постигая историю города и архитектуры. Занятия сопровождались элементами символико-метафорической игры, погружающими детей в атмосферу величия и мощи легендарных сооружений Петербурга.

Итогом проекта стала публикация иллюстрированного сборника лучших рисунков молодых авторов.

Фото: "Петербургский дневник"