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Ленобласть в 2024 году направит 78 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса
Сегодня, 16:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть в 2024 году направит 78 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса

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Начиная с 2024 года в госпрограмму внесено изменение, и сейчас уже появилось два способа предоставления субсидии.

Из бюджета Ленобласти на муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году будет направлено 78,9 млн рублей. Об этом сообщила региональная администрация.

Начиная с 2024 года в госпрограмму внесено изменение, и сейчас уже появилось два способа предоставления субсидии — возмещение затрат и финансовое обеспечение. Пилотным муниципальным округом стал Гатчинский  район, который в этом году в качестве эксперимента переходит на финансовое обеспечение при казначейском сопровождении расходования средств субсидии.

С 2025 года планируется, что  все муниципальные образования будут сначала предоставлять средства начинающему предпринимателю, а потом контролировать, в том числе, через казначейство целевое использование средств. 
Подать заявки на субсидию в муниципалитетах теперь тоже стало проще — через портал.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: бизнес, предпринимательство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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