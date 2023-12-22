Ленобласть в 2024 году направит 78 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса

Начиная с 2024 года в госпрограмму внесено изменение, и сейчас уже появилось два способа предоставления субсидии.

Из бюджета Ленобласти на муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году будет направлено 78,9 млн рублей. Об этом сообщила региональная администрация.

Начиная с 2024 года в госпрограмму внесено изменение, и сейчас уже появилось два способа предоставления субсидии — возмещение затрат и финансовое обеспечение. Пилотным муниципальным округом стал Гатчинский район, который в этом году в качестве эксперимента переходит на финансовое обеспечение при казначейском сопровождении расходования средств субсидии.

С 2025 года планируется, что все муниципальные образования будут сначала предоставлять средства начинающему предпринимателю, а потом контролировать, в том числе, через казначейство целевое использование средств.

Подать заявки на субсидию в муниципалитетах теперь тоже стало проще — через портал.

Фото: администрация Ленобласти