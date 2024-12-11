Петербургу из бюджета РФ выделят субсидии на реализацию проектов в социальной сфере

Например, субсидироваться из федерального бюджета будут региональные социальные доплаты к пенсии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал ряд постановлений городского правительства об одобрении проектов соглашений о предоставлении городскому бюджету субсидий из федерального бюджета. Об этом 10 января сообщили в Смольном.

Так, в 2025-2027 годах Северной столице предоставят субсидию на софинансирование регионального проекта по созданию системы долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании. В этом году ее размер составит 89,8 млн рублей, в 2026 году – 97,6 млн рублей, в 2027 году – 92,6 млн рублей.

Кроме того, на этот же период Петербург получит федеральную субсидию для софинансирования на создание системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе – детей-инвалидов. В 2025 году федеральный бюджет выделит на эти цели 39,1 млн рублей, в 2026 году – 31,8 млн рублей, а в 2027 году – 27 млн рублей.

Еще одна федеральная субсидия по линии Минтруда страны направлена на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям горожан на основании социального контракта. В этом году на эти цели поступит 78,1 млн рублей, в 2026 году – 97,6 млн рублей, в 2027 году – 86,3 млн рублей.

Помимо этого, субсидироваться из федерального бюджета будут региональные социальные доплаты к пенсии. В прошедшем году федеральная субсидия на эти цели была 1,98 млрд рублей. В 2025 году выделят 2,8 млрд рублей, в 2026 году – 4,5 млрд рублей, в 2027 году – 4,4 млрд рублей.

Также предусмотрена федеральная субсидия на реализацию региональной программы по повышению рождаемости. В этом году новые меры социальной поддержки получат 11,6 тыс. семей, размер субсидии составит 398,8 млн рублей, в 2026 году – 353,7 млн рублей, в 2027 году – 308,1 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербургу выделили федеральную субсидию в 2,7 млн рублей на развитие волонтерства.

Фото: Piter.TV