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Петербургу выделили федеральную субсидию в 2,7 млн рублей на развитие волонтерства
Сегодня, 12:23
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Петербургу выделили федеральную субсидию в 2,7 млн рублей на развитие волонтерства

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Будут организованы серия семинаров для волонтерского сообщества, ежемесячные тематические мероприятия и образовательный интенсив.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "Об одобрении проекта соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и Правительством Петербурга о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения Петербургу на реализацию федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети" в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". Об этом сообщили в Смольном 9 января. 

Выделенную городу сумму в размере 2,7 млн рублей направят на работу по увеличению числа петербуржцев, вовлеченных в добровольческую деятельность. Будут организованы серия семинаров для волонтерского сообщества, ежемесячные тематические мероприятия и образовательный интенсив. Итогом последнего мероприятия станет создание Дорожной карты по развитию волонтерства в Петербурге на 2026-2027 годы. 

А из городской казны на перечисленное выделят более 3 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербургу из бюджета РФ предоставят субсидию на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: волонтёрство, федеральная субсидия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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