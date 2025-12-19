Воспитанники Добро.Центра "Перспектива" помогли приюту для животных в Центральном районе Петербурга

Заранее были подготовлены полезные подарки: продукты питания, предметы гигиены и медикаменты, которые были переданы сотрудникам приюта.

Воспитанники Добро.Центра "Перспектива" Центрального района етербурга недавно посетили приют для животных "ХелпДогМини", организовав акцию в рамках инициативы "Школа добровольчества "Сердце города"", сообщают представители администрации района.

Ребята оказали помощь обитателям приюта, гуляя с животными, нуждающимися в заботе. Заранее были подготовлены полезные подарки: продукты питания, предметы гигиены и медикаменты, которые были переданы сотрудникам приюта.

Один из участников акции поделился своими эмоциями: "Полученная нами радость многократно превзошла затраченные усилия. Радостные взгляды, веселое помахивание хвостиками и неподдельная признательность — всё это оставило неизгладимое впечатление".

Любой желающий присоединиться к волонтерам Добро.Центра "Перспектива" может оформить заявку, заполнив простую анкету активиста. Дополнительную информацию можно найти на официальной странице Центра в социальной сети ВКонтакте.

