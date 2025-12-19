Кошку спасли через форточку девятого этажа в центре Петербурга

Необычная операция по эвакуации кошки прошла на 9-й Красноармейской.

В Петербурге волонтеры организации "Кошкиспас. Спасение животных" получили нестандартный вызов. Сообщение поступило в понедельник, 12 января. Спасателей попросили помочь животному, оставшемуся в запертой квартире дома на 9-й Красноармейской улице.

По данным волонтеров, 79-летняя владелица жилья перестала выходить на связь еще в конце декабря. Родственники не располагали информацией о ее местонахождении, обратились за помощью.

Попасть внутрь квартиры стандартным способом не удалось. В помещении оказалась открыта форточка. Спасатели приняли решение использовать специальную ловушку, закрепленную снаружи окна. В операции приняли участие сотрудники полиции. Группа ожидала животное на крыше здания.

Кошка покинула квартиру почти сразу после установки конструкции. По версии волонтеров, причиной стала сильная нехватка корма.

Животное доставили в ветеринарную клинику, где оказали необходимую помощь. Женщина, инициировавшая вызов, планирует забрать кошку себе.

Ранее мы рассказывали о том, что за поджог автомобиля ВАЗ в Выборге задержан рецидивист.

Фото: "Кошкиспас"