Аксаков: обособление иностранных акций может производиться для подготовки судебных исков

Депутат ГД рассказал о причинах решения Центробанка ограничить биржевые торги иностранными ценными бумагами.

Глава профильного комитета Государственной Думы Анатолий Аксаков рассказал о том, что обособление иностранных акций в России может производиться для подготовки судебных исков. Такое заявление эксперт сделал в интервью для журналистов в пресс-центре "Парламентской газеты". Депутат уточнил, что отечественные инвесторы приобрели ценные бумаги, но платежи и расчеты и другие финансовые отношения эмитентов фактически сейчас не осуществляются.

Видимо, ЦБ решил их выделить для того, чтобы отдельно учитывать, в частности, в интересах защиты кредиторов, наших приобретателей…Выделив в отдельную группу эти бумаги, можно было подготовить судебные иски, чтобы защитить права. Анатолий Аксаков, депутат Госдумы РФ

Напомним что Центробанк России с 30 мая ограничил биржевые торги зарубежными ценными бумагами, которые ранее были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.

Аксаков: ЦБ мог бы взять на себя часть затрат банков на кибербезопасность.

Фото и видео: Вконтакте / Парламентская газета