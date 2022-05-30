Аксаков: обособление иностранных акций может производиться для подготовки судебных исков

Глава профильного комитета Государственной Думы Анатолий Аксаков рассказал о том, что обособление иностранных акций в России может производиться для подготовки судебных исков. Такое заявление эксперт сделал в интервью для журналистов в пресс-центре "Парламентской газеты". Депутат уточнил, что отечественные инвесторы приобрели ценные бумаги, но платежи и расчеты и другие финансовые отношения эмитентов фактически сейчас не осуществляются.
Видимо, ЦБ решил их выделить для того, чтобы отдельно учитывать, в частности, в интересах защиты кредиторов, наших приобретателей…Выделив в отдельную группу эти бумаги, можно было подготовить судебные иски, чтобы защитить права.
Анатолий Аксаков, депутат Госдумы РФ
Напомним что Центробанк России с 30 мая ограничил биржевые торги зарубежными ценными бумагами, которые ранее были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.
Аксаков: ЦБ мог бы взять на себя часть затрат банков на кибербезопасность.
Фото и видео: Вконтакте / Парламентская газета
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